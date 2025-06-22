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Кавелашвили помиловал 37 осужденных
22.06.2025 10:26
Михаил Кавелашвили помиловал 37 осужденных.
По информации пресс-службы Кавелашвили, помилование коснулось 29 осужденных, не находящихся в заключении, 5 заключенных, еще 3 лицам снята судимость.
«Осуществление эксклюзивных полномочий, которым по Конституции Грузии наделен президент страны, основывается на принципе гуманизма и государственном интересе»,- говорится в заявлении пресс-службы.
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