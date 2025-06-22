Саломе Зурабишвили: Мир уже радикально изменился, и наш регион - не остров!

22.06.2025 12:09





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили требует немедленного освобождения «политзаключенных».



Саломе Зурабишвили пишет на личной странице в Facebook, что мир радикально изменился, и наш регион - не остров, а шаг к миру сейчас — это немедленное освобождение политзаключенных.



«Как бы кто ни оценивал сегодняшние события, факт один, мир уже радикально изменился! И наш регион - не остров! Сейчас есть только один шаг мира: немедленное освобождение политических заключенных!», - написала Саломе Зурабишвили.





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