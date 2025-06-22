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Саломе Зурабишвили: Мир уже радикально изменился, и наш регион - не остров!


22.06.2025   12:09


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили требует немедленного освобождения «политзаключенных».

Саломе Зурабишвили пишет на личной странице в Facebook, что мир радикально изменился, и наш регион - не остров, а шаг к миру сейчас — это немедленное освобождение политзаключенных.

«Как бы кто ни оценивал сегодняшние события, факт один, мир уже радикально изменился! И наш регион - не остров! Сейчас есть только один шаг мира: немедленное освобождение политических заключенных!», - написала Саломе Зурабишвили.


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