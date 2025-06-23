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Кястутис Будрис: Гуманитарная обстановка в Грузии ухудшается
23.06.2025 11:20
По инициативе Литвы, мы предлагаем шесть пунктов, как продолжать работу по Грузии, так как в этой стране ухудшается гуманитарная обстановка, и сейчас верное время, чтобы сделать это, - указанное заявление в Брюсселе переда началом встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза сделал глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис.
На вопрос, что конкретно предусматривает предложение Литвы, министр ответил: «мы рассмотрим это с коллегами».
«Начиная с дополнительной поддержки гражданского общества, заканчивая пересмотром безвизового режима с Грузией», - отметил глава МИД Литвы.
Напомним, что сегодня в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, на котором, наряду с другими вопросами, будет обсуждаться и вопрос по Грузии.
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