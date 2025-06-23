Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кястутис Будрис: Гуманитарная обстановка в Грузии ухудшается


23.06.2025   11:20


По инициативе Литвы, мы предлагаем шесть пунктов, как продолжать работу по Грузии, так как в этой стране ухудшается гуманитарная обстановка, и сейчас верное время, чтобы сделать это, - указанное заявление в Брюсселе переда началом встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза сделал глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис.

На вопрос, что конкретно предусматривает предложение Литвы, министр ответил: «мы рассмотрим это с коллегами».

«Начиная с дополнительной поддержки гражданского общества, заканчивая пересмотром безвизового режима с Грузией», - отметил глава МИД Литвы.

Напомним, что сегодня в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, на котором, наряду с другими вопросами, будет обсуждаться и вопрос по Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна