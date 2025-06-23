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Кобахидзе: Герчинский – трагическая личность, ему не дают возможности работать послом
23.06.2025 13:07
Герчинский – трагическая личность, ему не дают возможности работать послом, - так в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление партии "Сила народа" о после Евросоюза в Грузии Павле Герчинском.
По словам премьера, правительство Грузии остается в режиме односторонней дружбы и с Павлом Герчинским, и этот режим будет продолжен.
"Герчинский – трагическая личность, ему не дают возможности работать послом. Это моя четка оценка. Его вынудили вмешаться в демократические выборы в Грузии, когда он прямо выразил собственную позицию перед общественностью. Он призывал общество, прийти на избирательные участки и проголосовать против действующих властей.
Это трагическая личность, этому человеку не дают возможность работать послом. Мы остаемся в режиме односторонней дружбы и с господином Герчинским, и этот режим будет продлен", - заявил глава правительства Грузии.
Напомним, что "Сила народа" отреагировала на интервью посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского изданию "Батумелеби" и распространила специальное заявление.
По оценке партии, посол Евросоюза в Грузии "Павел Герчинский является представителем "дип стейт", то есть партии глобальной войны, главной целью которого является создание проблем для суверенного правительства суверенной страны, а также содействие возвращению к власти в Грузии агентов "дип стейт", той же глобальной партии войны".
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