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Кобахидзе: У меня складывается впечатление, что Гахария пытается избежать ответов на вопросы
23.06.2025 13:10
У меня складывается впечатление, что Гахария (прим. лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария) пытается избежать ответов на вопросы – Он на несколько недель уехал из Грузии, такой постыдный побег от комиссии даже не требует оценки, - указанное заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, картина по т. н. делу Чорчана ясна как день - "это была мини-модель того, что сделал Саакашвили в 2008 году".
"У меня складывается впечатление, что Гахария пытается избежать ответов на вопросы, из-за этого он потребовал другую форму диалога. Думаю, что явка на заседание комиссии и ответы на вопросы должны входить в его интересы, если он - прав. Разумеется, у меня иное мнение. Я знаю, что согласно письму, он выехал из Грузии на несколько месяцев. Это смешно. Такой постыдный побег от комиссии даже не требует оценки. Если бы у него были ответы на вопросы, он бы этого не сделал.
Что касается дела Чорчана, здесь также должно быть завершено расследование. Это дело временной следственной комиссии, правоохранительных органов. Для меня, в целом, картина ясна, как день – это была мини-модель того, что Саакашвили сделал в 2008 году", - заявил Кобахидзе.
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