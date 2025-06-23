Георгия Гахария снова вызовут на заседание следственной комиссии

23.06.2025 13:25





Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария будет снова вызван на заседание парламентской следственной комиссии.



Решение было принято в результате голосования на заседании.



Георгий Гахария повторно был вызван на заседание комиссии 16 июня. Гахария должен был предстать перед следственной комиссией сегодня, 23 июня.



Партия «Гахария — За Грузию» распространила заявление по этому поводу вчера, 22 июня, в котором говорится, что Георгий Гахария не находится в Грузии и выражает готовность участвовать в работе комиссии дистанционно.



Следственная комиссия отказалась опрашивать Гахария дистанционно.





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