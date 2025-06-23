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Георгия Гахария снова вызовут на заседание следственной комиссии
23.06.2025 13:25
Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария будет снова вызван на заседание парламентской следственной комиссии.
Решение было принято в результате голосования на заседании.
Георгий Гахария повторно был вызван на заседание комиссии 16 июня. Гахария должен был предстать перед следственной комиссией сегодня, 23 июня.
Партия «Гахария — За Грузию» распространила заявление по этому поводу вчера, 22 июня, в котором говорится, что Георгий Гахария не находится в Грузии и выражает готовность участвовать в работе комиссии дистанционно.
Следственная комиссия отказалась опрашивать Гахария дистанционно.
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