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Георгия Гахария снова вызовут на заседание следственной комиссии


23.06.2025   13:25


Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария будет снова вызван на заседание парламентской следственной комиссии.

Решение было принято в результате голосования на заседании.

Георгий Гахария повторно был вызван на заседание комиссии 16 июня. Гахария должен был предстать перед следственной комиссией сегодня, 23 июня.

Партия «Гахария — За Грузию» распространила заявление по этому поводу вчера, 22 июня, в котором говорится, что Георгий Гахария не находится в Грузии и выражает готовность участвовать в работе комиссии дистанционно.

Следственная комиссия отказалась опрашивать Гахария дистанционно.


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