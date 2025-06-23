Кая Каллас: Вопрос приостановления визалиберализации для Грузии сегодня детально обсуждаться не будет

23.06.2025 13:38





Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас заявила, что вопрос приостановления либерализации визового режима для Грузии не будет детально обсуждаться на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, хотя она отметила, что это один из инструментов.



По словам Каллас, на заседании она поднимет вопрос санкций.



«Сегодня мы также обсудим Грузию. Конечно, как вы говорите, ситуация ухудшается, и мы видим много событий. Поэтому я снова подниму вопрос санкций против тех, кто совершает насилие и нарушает права человека в Грузии. Мы также обсудим, что еще мы можем сделать, потому что Грузия не на правильном пути. Сегодня мы не будем детально обсуждать приостановление либерализации визового режима, но да, это один из инструментов», — сказала Кая Каллас.





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