Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе не явятся в суд, где должен быть оглашен приговор по их делу

23.06.2025 14:46





Лидеры коалиции "Лело – Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе не явятся на заседание Тбилисского городского суда, где должен быть оглашен приговор по их делу.



По заявлению партии, они дождутся приговора в офисе партии.



Процесс по факту о неявке на заседание временной следственной комиссии в отношении Мамуки Хазарадзе назначен на 15:00 по местному времени, а в отношении Зураба Джапаридзе – на 17:00.



Напомним, что всего для дачи показаний на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии были вызваны 9 оппозиционных политиков, 8 из них отказались явиться на заседание, исключение составляет только бывший министр ВД Грузии Георгий Гахария, соответственно, обвинение ему не предъявлено. Что касается остальных политиков, им предъявлено обвинение по статье 349-й Уголовного кодекса Грузии - «Неисполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии». За указанное нарушение предусмотрен штраф, лишение свободы сроком до одного года или лишение права на замещение должности или осуществления деятельности сроком до 3 лет.





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