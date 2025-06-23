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Гахария готов выступить дистанционно на заседании следственной комиссии по делу Чорчана
23.06.2025 15:33
«Георгий Гахария выражает готовность выступить дистанционно на заседании следственной комиссии по делу Чорчана 2 июля», — об этом на брифинге заявил исполнительный секретарь партии «За Грузию» Бердия Сичинава.
«Сегодняшнее решение комиссии ещё раз подтверждает, что они не хотят слушать Георгия Гахария по делу Чорчана. Мы снова заявляем о готовности выступить дистанционно 2 июля. Георгий Гахария и наша команда гордятся действиями в связи с делом Чорчана. Это не просто политическая вендетта против Гахария — это тяжкое преступление, направленное против национальных интересов государства. И сколько бы времени ни прошло, мы обещаем обществу, что будет создана следственная комиссия по расследованию работы этой следственной комиссии. Никто не сможет избежать ответственности за дело Чорчана — ни одна комиссия, ложный свидетель или представитель правоохранительных органов», — заявил Сичинава.
Георгий Гахария повторно был вызван на заседание следственной комиссии парламента Грузии 2 июля.
Напомним, его уже вызывали на опрос 16 июня. Сегодня, 23 июня, он должен был явиться на заседание комиссии.
Партия «За Грузию» вчера, 22 июня, распространила заявление, в котором говорилось, что Георгий Гахария находится за пределами страны, но выражает готовность участвовать в заседании дистанционно. Однако следственная комиссия отклонила предложение допросить его в удалённом формате.
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