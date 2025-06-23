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Глава МИД Финляндии: ЕС поддерживает грузинский народ, его стремление к демократии и европейскому пути страны


23.06.2025   15:35


«Евросоюз находится на стороне грузинского народа, к сожалению, ситуация в Грузии становится всё более сложной», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

По словам Валтонен, Европа всегда стоит на стороне народа.

«К сожалению, ситуация в Грузии становится всё более сложной. Особенно для гражданского общества и свободных людей страны. Но Европа всегда поддерживает народ, поддерживает их стремление к демократии и европейскому пути страны. Поэтому Евросоюз — на стороне грузинского народа. Я говорю это также как действующий председатель ОБСЕ», — заявила Валтонен.


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