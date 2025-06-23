Зурабишвили: Пророссийский, проиранский режим Иванишвили углубляет репрессии

23.06.2025 15:39





Пока внимание мира направлено на Иран и Израиль, пророссийский, проиранский режим Иванишвили углубляет репрессии, - об этом в социальной сети Х пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она также обратилась к верховным представителям Евросоюза по иностранных делам и политике безопасности Кае Каллас и по вопросам расширения Марте Кос.



«Террор в Грузии: Пока внимание мира направлено на Иран и Израиль, пророссийский, проиранский режим Иванишвили углубляет репрессии: четыре политических лидера в тюрьме, четыре в ожидании тюрьмы, премьер-министр Кобахидзе же публично предупреждает оппонентов: «Все в тюрьму»!» – пишет Зурабишвили.





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