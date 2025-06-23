Маргус Цахкна^ У Эстонии четкая позиция в отношении режима в Грузии

23.06.2025 15:59





«У Эстонии очень чёткая позиция в отношении режима в Грузии – мы должны усилить санкции, начать обсуждение вопроса о приостановке визовой либерализации и ввести определённые условия», – заявил перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



«У Эстонии очень чёткая позиция по поводу режима в Грузии. Мы должны усилить санкции, ввести больше персональных санкций на уровне Евросоюза, начать обсуждение вопроса визовой либерализации и установить условия. Это также предложение от Эстонии. Мы выступили с этой инициативой, потому что сегодняшний режим в Грузии не выражает волю грузинского народа, а именно — стремление к вступлению в Евросоюз. ЕС предоставил Грузии такую возможность, но нынешний режим полностью изменил курс и взял направление в сторону России. Поэтому мы должны предпринять эти шаги», – заявил министр.







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