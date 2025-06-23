Желающие покинуть Израиль могут сделать это либо через Египет, либо через Иорданию - посольство

23.06.2025 16:02





Граждане, желающие покинуть страну, могут выехать из Израиля через Иорданию или Египет — об этом говорится в информации, распространённой посольством Грузии в Израиле.



Вариант с Иорданией:



Граждане могут пересечь границу через:



• переход Yitzhak Rabin (работает с 08:00 до 20:00), или



• переход Jordan River (работает с 09:00 до 16:00).



До пограничных пунктов можно добраться на такси, автобусе или поезде. При выезде из Израиля взимается пошлина в размере 122 шекеля.



Для въезда в Иорданию необходима виза, которую можно получить прямо на границе.

Стоимость визы — около 70 долларов США.



От границы до Аммана курсируют такси, автобусы и маршрутки:



• От перехода Jordan River — дорога до Аммана занимает около 2 часов.



• От Yitzhak Rabin — около 4 часов.



Из Аммана возможен вылет в Грузию или в третьи страны. Предупреждение: во время бомбардировок воздушное пространство Иордании может быть закрыто, возможны большие очереди и задержки.



Вариант с Египтом:



Граждане могут пересечь границу через пункт Taba border crossing, который работает круглосуточно (24/7).

Он расположен рядом с Эйлатом. До пункта можно доехать на автомобиле, автобусе или поезде.



Для въезда в Египет необходимы:



• виза (визовый стикер стоит 25 долларов),



• разрешение на передвижение по территории Египта (стоит 21 доллар), оба документа можно получить на границе.



От границы до Шарм-эль-Шейха курсируют такси и маршрутки. Дорога занимает около 2,5 часов.

Из Шарм-эль-Шейха возможен вылет в Грузию — имеются прямые рейсы.



Дискомфорт: большие очереди и множество вопросов со стороны израильских пограничников и сотрудников службы безопасности.





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