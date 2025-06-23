Лидера «Сильной Грузии» Мамуку Хазарадзе приговорили к 8 месяцам тюрьмы

23.06.2025 16:26





Суд признал лидера коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе виновным по факту неисполнения требования временной следственной комиссии парламента Грузии.



Решением судьи Звиада Шарадзе, он приговорен к 8 месяцам лишения свободы. Вместе с тем, ему запрещено занимать должности в течение 2 лет.



Сам Хазарадзе при оглашении приговора не присутствовал, он также не воспользовался последним словом.





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