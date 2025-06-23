Саломе Зурабишвили: ЕС и США срочно должны обратить внимание на Грузию

23.06.2025 16:39





«Евросоюз и США должны срочно обратить внимание на Грузию не только из-за демократии, прав человека и европейского будущего, это сугубо геополитический вопрос», — написала в социальной сети X бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Террор в Грузии. Внимание мира приковано к Ирану и Израилю, в то время как пророссийский и проиранский режим Иванишвили углубляет репрессии: четыре политических лидера находятся в тюрьме, четыре ожидают приговора, а премьер-министр Кобахидзе публично предупреждает оппозицию: «Все в тюрьму».



Европейский союз и Соединенные Штаты должны срочно обратить внимание на Грузию, и не только из-за демократии, прав человека и ее европейского будущего. Это сугубо геополитический вопрос: только прозападная Грузия может предотвратить формирование монолитной оси — Россия-Кавказ-Иран, — которая будет контролировать Черное и Каспийское моря», — написала Саломе Зурабишвили.





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