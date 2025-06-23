Хазарадзе о приговоре: Кого может запугать Бидзина, пусть тому будет пусто!

23.06.2025 17:25





Кого может запугать Бидзина, пусть тому будет пусто! – указанное заявление в офисе партии «Лело – Сильная Грузии» после оглашения приговора о лишении свободы сроком на 8 месяцев сделал лидер партии Мамука Хазарадзе.



По его словам, лидеры всех оппозиционных партий находятся в тюрьмах, однако пусть никто не думают, что они изменят борьбе.



«Этот позорный спектакль окончился вот так, однако не окончилась борьба. Это очень важно. Пусть никто не подумает, что из-за моего ареста и, скорее всего, Бадри Джапаридзе будет вынесен такой же приговор, кто-то из нас изменит этой борьбе. Это исключено! Где бы мы ни были, в камере или на свободе, эта борьба продолжится. Призываю всех к полной мобилизации, осуществите полную мобилизацию! Мы можем вернуть Тбилиси, если все выйдем! Лидеры всех партий находятся в тюрьмах. Сегодня мы надеемся на то, что протестная сила, которая есть в Тбилиси и некоторых крупных городах вооружиться, и мы их свергнем, демонтаж, деоккупация должны быть начаты с Тбилиси! У меня было это мнение, это мнение у меня остается и нашим друзьям в тюрьме я докажу, что есть только один верный путь - Зуре [Джапаридзе], Нике [Мелия] и Нике [Гварамия]. Сейчас сидеть дома, опустить руки и свесить уши, преступление. Этого хочет Бидзина Иванишвили! Мы не должны дать ему права на это! Мы должны вернуть Тбилиси! Низложим российский режим, и мы это сделаем обязательно! Кого может запугать Бидзина, пусть тому будет пусто!» – заявил Хазарадзе.





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