Вашадзе: То, что сейчас делает «Грузинская мечта», указывает на ее слабость

23.06.2025 17:42





Не только не отступать, мы намерены бороться до тех пор, пока не освободим Грузию от Иванишвили, - указанное заявление сделал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Он также дал оценку приговору в отношении лидера коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе.



По его словам, аресты политических оппонентов указывают только лишь на слабость.



«Мы очень сильны, у нас есть единство. То, что сейчас делает «Грузинская мечта» указывает на ее слабость. Представьте, если бы она была сильна, разве сажала бы политических оппонентов и молодежь за решетку? Она слаба, и поэтому так действует. Я ожидал ареста, разумеется, так как единственный путь, который есть остается, это демонстрация силы. Больше у нее ничего не осталось, она не признана ни внутри страны, ни за ее пределами, но она должна знать одно – наша борьба станет еще более сильной, еще более единой. Не только не отступать, мы намерены бороться до тех пор, пока не освободим Грузию от Иванишвили, этого режима, эта борьба опирается ни на мое будущее, будущее Зуры, а на будущее Грузии, наших детей. Они не хотят, чтобы мы стали членами Евросоюза, хотят, чтобы грузинский народ был наказан. Я думаю, грузинский народ возвысит голос и укажет этим людям их место. Есть единственный план, борьба до конца для того, чтобы добиться победы»,- заявил Вашадзе.





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