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«Федералисты»: Единственный шанс - в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии


23.06.2025   18:44


«Единственный шанс для страны выйти из этого опасного кризиса и вернуться к нормальной жизни заключается в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии. Свободу всем политзаключенным!» — говорится в заявлении «Федералистов».

«Цель репрессий Иванишвили — деморализовать грузинское общество и сломить его волю.

Новейшая история Грузии не помнит преследований политических оппонентов, СМИ, гражданского общества и граждан, выступающих против режима, в таких масштабах.

Иванишвили выбрал путь хаоса, конфронтации и дестабилизации.

Единственный шанс для страны выйти из этого опасного кризиса и вернуться к нормальной жизни заключается в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии.

Свободу всем политическим заключенным!» — говорится в заявлении «Федералистов».


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