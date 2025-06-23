«Федералисты»: Единственный шанс - в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии

23.06.2025 18:44





«Единственный шанс для страны выйти из этого опасного кризиса и вернуться к нормальной жизни заключается в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии. Свободу всем политзаключенным!» — говорится в заявлении «Федералистов».



«Цель репрессий Иванишвили — деморализовать грузинское общество и сломить его волю.



Новейшая история Грузии не помнит преследований политических оппонентов, СМИ, гражданского общества и граждан, выступающих против режима, в таких масштабах.



Иванишвили выбрал путь хаоса, конфронтации и дестабилизации.



Единственный шанс для страны выйти из этого опасного кризиса и вернуться к нормальной жизни заключается в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии.



Свободу всем политическим заключенным!» — говорится в заявлении «Федералистов».





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