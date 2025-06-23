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«Федералисты»: Единственный шанс - в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии
23.06.2025 18:44
«Единственный шанс для страны выйти из этого опасного кризиса и вернуться к нормальной жизни заключается в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии. Свободу всем политзаключенным!» — говорится в заявлении «Федералистов».
«Цель репрессий Иванишвили — деморализовать грузинское общество и сломить его волю.
Новейшая история Грузии не помнит преследований политических оппонентов, СМИ, гражданского общества и граждан, выступающих против режима, в таких масштабах.
Иванишвили выбрал путь хаоса, конфронтации и дестабилизации.
Единственный шанс для страны выйти из этого опасного кризиса и вернуться к нормальной жизни заключается в стойком и непоколебимом сопротивлении граждан Грузии.
Свободу всем политическим заключенным!» — говорится в заявлении «Федералистов».
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