|
|
|
Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе арестованы
23.06.2025 19:14
Лидеры коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе арестованы.
Наручники на них надели в офисе партии.
Во время ареста были слышны выкрики: »Огонь олигархии!», "Везде полиция, нигде справедливости!», »Рабы».
На месте собрались сторонники оппозиционных политиков, в том числе 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Напомним, что по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были приговорены к 8 месяцам лишения свободу и запрету права на замещение должности сроком до 2 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна