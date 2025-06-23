Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе арестованы

23.06.2025 19:14





Лидеры коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе арестованы.



Наручники на них надели в офисе партии.



Во время ареста были слышны выкрики: »Огонь олигархии!», "Везде полиция, нигде справедливости!», »Рабы».



На месте собрались сторонники оппозиционных политиков, в том числе 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Напомним, что по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были приговорены к 8 месяцам лишения свободу и запрету права на замещение должности сроком до 2 лет.





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