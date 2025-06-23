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Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе арестованы


23.06.2025   19:14


Лидеры коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе арестованы.

Наручники на них надели в офисе партии.

Во время ареста были слышны выкрики: »Огонь олигархии!», "Везде полиция, нигде справедливости!», »Рабы».

На месте собрались сторонники оппозиционных политиков, в том числе 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, что по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были приговорены к 8 месяцам лишения свободу и запрету права на замещение должности сроком до 2 лет.


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