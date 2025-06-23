Саакашвили: арест Хазарадзе и Джапаридзе — очередной акт насмешки

23.06.2025 20:28





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, аресты Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – очередной акт насмешки со стороны бандитского, оккупационного режима, завладевшего Грузией.



По его словам, скоро ворота тюрем «обязательно лопнут, и каждому будет указано его место».



«В то время, когда Лукашенко выпускает политзаключенных, эти арестовывают все больше политиков и просто активных людей. В тюрьму Кваркваре (подразумевается Иванишвили - ред.) узники еще помещаются, однако скоро ворота обязательно лопнут, и каждому будет указано его место», — пишет Саакашвили.





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