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Саакашвили: арест Хазарадзе и Джапаридзе — очередной акт насмешки


23.06.2025   20:28


Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, аресты Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – очередной акт насмешки со стороны бандитского, оккупационного режима, завладевшего Грузией.

По его словам, скоро ворота тюрем «обязательно лопнут, и каждому будет указано его место».

«В то время, когда Лукашенко выпускает политзаключенных, эти арестовывают все больше политиков и просто активных людей. В тюрьму Кваркваре (подразумевается Иванишвили - ред.) узники еще помещаются, однако скоро ворота обязательно лопнут, и каждому будет указано его место», — пишет Саакашвили.


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