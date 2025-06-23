Кая Каллас: Меры наказания в отношении демонстрантов в Грузии являются крайне строгими

23.06.2025 20:33





Наша цель наказать тех конкретных людей, которые нарушают права человека в Грузии, - так верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на вопрос об арестах оппозиционных политиков и возможных санкциях, заданный редактором «Евроскоп» Тамар Нуцубидзе.



По ее словам, меры наказания в отношении демонстрантов являются крайне строгими, и она даже не может «найти подходящего слова», чтобы охарактеризовать это. По заявлению Каллас, судебная система в Грузии являются частью репрессивной машины, соответственно, обсуждался вопрос введения санкций в отношении тех судей, которые осуществляют указанные меры.



Верховный представитель ЕС также отметила, что в настоящее время вопрос санкций согласовать не удалось, однако министры вернутся к этому вопросу в июле.



«Сегодня мы обсуждали и этот вопрос. Я имею в виду санкции в отношении тех людей, кто совершает указанные деяния, также, если проследить за мерами наказания в отношении демонстрантов, становится понятно, что они крайне строгие, я даже не могу найти подходящего слова, однако они непропорциональны действиям последних. Это же значит, что судебная система является частью репрессивной машины, поэтому мы также обсудили вопрос введения санкций в отношении судей, которые эти меры осуществляют. Так что, сегодня мы рассмотрели указанный вопрос и вернемся к нему в июле. В настоящее время нам не удалось достичь согласия, поэтому я надеюсь, что, возможно, мы предпримем определенные шаги в этом направлении в будущем. Наша цель – это не наказать грузинский народ или Грузию. Наша цель наказать тех конкретных людей, которые нарушают права человека в Грузии», - заявила Каллас.





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