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Главой Департамента эффективности правительства стал Гурам Думбадзе


23.06.2025   20:35


На должность главы Департамента эффективности правительства Грузии назначен Гурам Думбадзе. Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.

По данным Администрации, до назначения на указанную должность Гурам Думбадзе возглавлял Службы внутреннего аудита Администрации правительства Грузии, на базе которого и был создан Департамент эффективности правительства.

«Гурам Думбадзе получил высшее образование по управления бизнесом, по специальности: «Финансовое, банковское и страховое дело». Он имеет многолетний опыт работы на публичной службе. В разное время он работал в отделе управления имуществом министерства финансов Аджарской автономной республики, а также в течение 11 лет занимал разные должности в Государственной службе аудита – от аудитора-ассистента до главного аудитора. С 2021 года Гурам Думбадзе возглавлял Службу внутреннего аудита Администрации правительства Грузии, с июня 2025 года он назначен на должность руководителя Департамента эффективности правительства Грузии», - говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.


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