«Грузинская мечта» ужесточает условия трудоустройства иностранных граждан в Грузии

23.06.2025 22:22





«Мы примем поправки, которые ужесточат условия трудоустройства иностранцев, проживающих в Грузии. Например, если раньше для трудоустройства иностранца не требовалось никакого разрешения, то теперь разрешение на трудоустройство будет выдавать министерство здравоохранения», — заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



«Мы обсудили несколько важных тем на сегодняшнем заседании. Это тема миграции, здесь у нас новости. Здесь у нас изменения по трем направлениям. Первое — на этой неделе мы примем в третьем чтении закон, согласно которому будет упрощена процедура высылки лиц, незаконно находящихся в Грузии. Второй вопрос касается трудовой миграции. Мы примем поправки, согласно которым будут ужесточены условия трудоустройства иностранцев, находящихся в Грузии. Например, если раньше для трудоустройства иностранца вообще не требовалось разрешение, то отныне Минздрав будет выдавать право на трудоустройство с учетом жестких условий, в том числе Минздрав будет учитывать, насколько дефицитна та или иная профессия, насколько избыточный спрос. С одной стороны, это облегчит трудоустройство грузин, а с другой — предоставит нам точные данные о вызовах на рынке. В сферах, где количество трудоустроенных людей недостаточно, государство будет определять условия переподготовки», — заявил Мдинарадзе.



Как заявил Мдинарадзе, штраф за нарушение закона будет наложен не только на иностранца, нарушившего правило, но и на его работодателя.



«Санкции — серьезный штраф будет наложен не только на иностранного гражданина, работающего без этого разрешения, но и на работодателя, который должен будет гарантировать, что он не будет незаконно нанимать иностранных граждан», — заявил Мдинарадзе.







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