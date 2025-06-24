Петер Фишер: Лидеры оппозиции в наручниках, НПО подвергаются нападкам, журналисты в тюрьме - Куда идешь, Грузия?

24.06.2025 10:23





Лидеры оппозиции в наручниках, НПО подвергаются нападкам, журналисты в тюрьме. Куда идешь, Грузия? - пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер на социальной платформе X.



«Я - грузин, а значит, я европеец, это широко распространенное убеждение. Однако европейское будущее Грузии под угрозой. Такое ощущение было сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС. Лидеры оппозиции в наручниках, НПО подвергаются нападкам, журналисты в тюрьме. Куда идешь, Грузия?», - написал Петер Фишер.





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