Евродепутат: кто-то в ЕС еще сомневается, что «Мечта» — это диктатура?

24.06.2025 10:25





Евродепутат Раса Юкнявичене осудила задержание оппозиционных политиков в Грузии, призвав Брюссель ввести санкции против представителей власти Грузии.



«Сегодня были арестованы три лидера оппозиции — Зураб Джапаридзе, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Неужели кто-то в ЕС все еще сомневается, что «Грузинская мечта» выбрала путь диктатуры? Я призываю Совет Европы единогласно принять санкции против режима», — пишет евродепутат.



Напомним, суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе не присутствовал на оглашении приговора.



Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.



Сегодня же к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.



Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.



Источник: SOVA

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