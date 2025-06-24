Конгрессмен Уилсон осудил арест оппозиционеров в Грузии и призвал Сенат принять MEGOBARI Act

24.06.2025 10:30





Конгрессмен Джо Уилсон осудил арест оппозиционных политиков в Грузии и призвал Сенат принять MEGOBARI Act.



Политик снова назвал власти Грузии находящимся на «службе у Коммунистической партии Китая».



«Нелегитимный режим «Грузинской мечты» неправомерно арестовал лидеров оппозиции Зураба Джапаридзе, Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, усилив репрессии. Иванишвили стремится создать однопартийное государство на службе у Коммунистического Китая. Сенат должен принять MEGOBARI Act!», — пишет американский конгрессмен.



Напомним, суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе не присутствовал на оглашении приговора.



Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.



Сегодня же к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.



Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.





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