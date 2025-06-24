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«SOS!!!» — Саломе Зурабишвили обратилась с призывом к США и ЕС
24.06.2025 10:33
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «Грузинская мечта» углубляет и расширяет репрессии.
«Террор в Грузии: пока внимание мира направлено на Иран и Израиль, пророссийский, проиранский режим Иванишвили углубляет репрессии: четыре политических лидера в тюрьме, четыре в ожидании тюрьмы, премьер-министр Кобахидзе же публично предупреждает оппонентов «Все в тюрьму!», — пишет Зурабишвили в Х.
Она также обратилась с экстренным призывом к западным партнёрам.
«SOS», — написала пятый президент Грузии в социальной сети X, призвав ЕС и США внимательно следить за ситуацией в стране.
«Это вопрос геополитики: только прозападная Грузия может не допустить формирования монолитной оси Россия–Кавказ–Иран, которая будет контролировать Чёрное и Каспийское моря», — подчеркнула Зурабишвили.
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