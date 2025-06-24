Британский Госминистр: «Мечта» должна прекратить подавление инакомыслия и освободить всех политзаключенных

24.06.2025 11:05





«Грузинская мечта» должна прекратить подавление инакомыслия и освободить всех политических заключенных, - так откликается госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути на арест лидеров «Лело - Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



«Тюремный приговор влиятельным оппозиционным политикам за бойкот парламента в Грузии - это явный шаг с целью блокировать конкурентов на выборах.



«Грузинская мечта» должна прекратить подавление инакомыслия и освободить всех политических заключенных», - пишет Стивен Даути в Х.





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