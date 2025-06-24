Зурабишвили: «Мечта» находится в параноидальном состоянии

24.06.2025 11:40





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила в офисе партии «Стратегия Агмашенебели», что «Грузинская мечта» находится в параноидальном состоянии и что это классический показатель «конечной стадии подобного режима». Все происходящее, отметила она, — это моменты потрясений, и надо потерпеть.



Политик заявила, что «психическое состояние <«Мечты»>, то, что они делают, свидетельствует о том, что сам этот режим внутренне не в порядке».



Зурабишвили не исключила, что временная парламентская комиссия может заинтересоваться и в ее вызове на очередное заседание до 5 июля — дня, когда полномочия следственной комиссии истекают.



«Я думаю, что политический спектр очень серьезно относится к текущей ситуации, которая волнует общество, я думаю, что большая часть общества действительно понимает, какова наша сегодняшняя ситуация. В части общества также возник своего рода страх. Поэтому, возможно, выражение этих чувств менее заметно и не проявляется открыто, я уверен, что все видят происходящее.



Я не знаю, я не могу дать им рецептов; но я вижу, что это уже первые признаки их ослабления. Что еще они могут сделать и что может прийти в голову, я не могу ни представить, ни посоветовать», — заявила Саломе Зурабишвили.



Политик отметила, что 23 июня платформу собрать не удалось, но политики соберутся сегодня, 24 июня, чтобы определить стратегию действий.



«Сейчас я могу сказать, что, по моему мнению, есть только два пути: первый — продолжение протеста в этой мирной форме, другой формы для меня нет; и второй — полное единство оппозиции в отношении одной стратегии, во всем», — подчеркнула политик.





Источник: SOVA

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