Георгий Вашадзе приговорен к 7 месяцам заключения

24.06.2025 12:24





Суд признал лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента.



Решением судьи Нино Галусташвили он приговорен к 7 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено занимать должности сроком на 2 года.



Георгий Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора. Несмотря на ходатайство адвоката отложить слушание на этапе заключительного слова обвиняемого, Галусташвили все равно объявила приговор.



Георгий Вашадзе ждал вердикта вместе со своими соратниками в офисе партии.



Для информации, Георгий Вашадзе 15 апреля был вызван временной следственной комиссией, созданной в парламенте Грузии, однако на заседание не явился, после чего ему было предъявлено обвинение.



Обвинение Георгию Вашадзе предъявлено по статье 349 УК (неисполнение законного требования следственной комиссии), что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.



Георгию Вашадзе была избрана мера пресечения в виде залога в размере 50 000 лари, который он уплатил в установленный срок.





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