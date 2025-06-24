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Член партии «Лело — Сильная Грузия»: Мы наблюдаем красный террор 21 века


24.06.2025   12:27


В новейшей истории Грузии исторический рекорд политзаключенных. У нас власть, которая посадила в тюрьму всех политических оппонентов. Это хроники объявленного страха, - об этом член партии «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили заявил журналистам в офисе «Стратегии Агмашенебели», где ждут решения Тбилисского городского суда в связи с неявкой Георгия Вашадзе во временную следственную комиссию.

«В новейшей истории Грузии исторический рекорд политзаключенных. У нас власть, которая посадила в тюрьму всех политических оппонентов. Это хроники объявленного страха. Мы знаем, что мы являемся таргетированными врагами, не являемся политическими оппонентами. Иванишвили рассматривает нас и относится к нам как к врагам. Эти репрессии, аресты лидеров, все законы, которыми ограничивают общество, нападки, цель всего этого — запугать общество. Они хотят на примере ареста и репрессий одного запугать десятерых и сотню, мы наблюдаем красный террор 21 века», — отметил Датунашвили.


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