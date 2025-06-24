Георгий Вашадзе: Мое заключение – ничто, вся Грузия в заключении у «Грузинской мечты»

24.06.2025 13:05





Мое заключение и заключение отдельных людей – это ничто. Вся Грузия под арестом у «Грузинской мечты», мы боремся за освобождение Грузии, – заявил журналистам в партийном офисе лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, у режима в руках время, у оппозиции – единство.



«Все зависит от политического решения, это вопрос времени, будет ли решение сегодня, завтра или послезавтра. У режима в руках это время, а в наших руках - единство, борьба, сопротивление, стойкость, чтобы достичь окончательной победы. Я на 100% уверен, что мы добьемся окончательной победы. Главное - быть едиными, заключение меня и отдельных людей в тюрьму — ничто. Вся Грузия находится в заключении у «Грузинской мечты», мы боремся за освобождение Грузии. Мы будем бороться до конца, посмотрим, будет ли решение сегодня», - отметил Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, со стороны партнеров также будут конкретные шаги.



«Вы увидите, что со стороны наших партнеров будут очень конкретные шаги, многое изменится. У меня просьба ко всем – единство. Остальное – вопрос времени, избавление от Иванишвили и режима», - заявил Вашадзе.



На вопрос, ускорит ли пребывание оппозиционеров в тюремном заключении введение санкций в отношении правящей команды, Вашадзе отметил, что происходящие процессы ускорят введение санкций.





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