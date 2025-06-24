Марко Михельсон: Неужели свободный мир настолько слаб, что ничего не может сделать в поддержку грузинского народа?

24.06.2025 13:06





Неужели свободный мир настолько слаб, что ничего не может сделать в поддержку грузинского народа, - так отреагировал председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон на арест лидеров «Лело - Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



«Неужели свободный мир настолько слаб, что ничего не может сделать в поддержку усилий грузинского народа, который пытается сопротивляться установлению диктатуры в этой маленькой южнокавказской стране? Авторитарные режимы и находящиеся у них на службе «полезные идиоты» только приобретут больше уверенности, чтобы продолжать свою наступательную кампанию», - пишет в Х Марко Михельсон.





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