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Марко Михельсон: Неужели свободный мир настолько слаб, что ничего не может сделать в поддержку грузинского народа?


24.06.2025   13:06


Неужели свободный мир настолько слаб, что ничего не может сделать в поддержку грузинского народа, - так отреагировал председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон на арест лидеров «Лело - Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

«Неужели свободный мир настолько слаб, что ничего не может сделать в поддержку усилий грузинского народа, который пытается сопротивляться установлению диктатуры в этой маленькой южнокавказской стране? Авторитарные режимы и находящиеся у них на службе «полезные идиоты» только приобретут больше уверенности, чтобы продолжать свою наступательную кампанию», - пишет в Х Марко Михельсон.


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