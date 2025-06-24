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Парламент избрал на пост Генерального прокурора Георгия Гваракидзе


24.06.2025   13:43


Парламент поддержал кандидатуру Георгия Гваракидзе, представленную для избрания на должность Генерального прокурора Грузии.

Гваракидзе был избран Генеральным прокурором единогласно - 83 голосами. Он занял должность сроком на 6 лет.

Перед голосованием на пленарном заседании парламента Гваракидзе заслушали в комитете по юридическим вопросам. Гваракидзе представил членам комитета свое видение на посту Генерального прокурора.

Кандидатуру Георгия Гваракидзе представил в парламенте Прокурорский совет.


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