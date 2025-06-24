Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе находятся в разных камерах - адвокат

24.06.2025 17:28





У Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе боевой настрой, они бодры и мотивированы, - об этом «IPN» сообщил адвокат лидеров «Лело-Сильная Грузия» - Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе Леван Самушия, который сегодня посетил оппозиционных лидеров в Руставском пенитенциарном учреждении № 12.



Как отметил Самушия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе «находятся в отдельных камерах».



«Они бодры, мотивированы, несмотря на то, что находятся в политическом плену. У них боевой настрой, они надеются, что Грузия освободится, и страна достигнет демократизации и возвращения на грузинские рельсы. Они находятся в отдельных камерах», - отметил Самушия.



Для справки, 23 июня суд признал лидеров партии «Лело-Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе виновными по факту неисполнения требования парламентской временной следственной комиссии. Решением судьи Звиада Шарадзе, каждый приговорен к 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, им запрещено занимать государственные должности в течение 2 лет.





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