Министром экономики назначена Мариам Квривишвили

24.06.2025 17:31





Министром экономики и устойчивого Грузии развития назначена Мариам Квривишвили. О соответсствующем изменении на брифинге в администрации правительства объявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Что касается действовавшего до сих пор министра Левана Давиташвили, то он займет должность главного советника премьер-министра по экономическим вопросам и секретаря Экономического совета. Мариам Квривишвили ранее занимала должность заместителя министра экономики.



Напомним, что несколько дней назад был арестован заместитель Давиташвили, Ромео Микаутадзе. Он обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере.





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