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Министром экономики назначена Мариам Квривишвили


24.06.2025   17:31


Министром экономики и устойчивого Грузии развития назначена Мариам Квривишвили. О соответсствующем изменении на брифинге в администрации правительства объявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Что касается действовавшего до сих пор министра Левана Давиташвили, то он займет должность главного советника премьер-министра по экономическим вопросам и секретаря Экономического совета. Мариам Квривишвили ранее занимала должность заместителя министра экономики.

Напомним, что несколько дней назад был арестован заместитель Давиташвили, Ромео Микаутадзе. Он обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере.


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