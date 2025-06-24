Власти Грузии решили повысить уровень зарплат судьям

24.06.2025 17:38





Планируется повысить ежемесячный должностной оклад судей Верховного, Апелляционного, Городского и Районного судов. Соответствующие поправки внесены в закон «Об общих судах», который рассматривается парламентом в ускоренном порядке.



После принятия поправок ежемесячная заработная плата судей составит: Председатель Верховного суда – 14 600 лари; Первый заместитель председателя Верховного суда – 13 432 лари; Заместитель председателя Верховного суда – 13 140 лари; Судья Верховного суда, не занимающий вышеуказанную административную должность в Верховном суде, – 12 410 лари; Председатель Апелляционного суда – 12 264 лари; Заместитель председателя Апелляционного суда – 12 118 лари; Председатель коллегии Апелляционного суда – 11 972 лари; Судья Апелляционного суда, не занимающий вышеуказанную административную должность в Апелляционном суде – 11 826 лари; Председатель Тбилисского городского суда – 11 972 лари; Председатель другого районного (городского) суда – 11 388 лари; Председатель коллегии Тбилисского городского суда – 11 388 лари; Председатели других районных (городских) судебных коллегий – 10 950 лари; Судья районного (городского) суда/мировой судья, не занимающий вышеуказанную административную должность в районном (городском) суде, – 10 512 лари.



Согласно действующему законодательству, оклад судей составляет: Председатель Верховного суда – 7000 лари; Первый заместитель председателя Верховного суда – 6500 лари; Заместитель председателя Верховного суда – 6300 лари; Судья Верховного суда – 6000 лари; Председатель Апелляционного суда – 5800 лари; Заместитель председателя Апелляционного суда – 5600 лари; Председатель коллегии Апелляционного суда – 5300 лари; Судья Апелляционного суда – 5000 лари; Председатель районного (городского) суда – 4600 лари; Председатель коллегии районного (городского) суда – 4300 лари; Судья районного (городского) суда, судья-магистрат – 4000 лари; Для судьи, находящегося в запасе – 500 лари.







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