Должность платного советника будет упразднена с 1 августа

24.06.2025 18:12





Должность платного советника будет упразднена с 1 августа. Во всех системах, где государство имеет долевое участие, советникам больше не будут выплачивать зарплату. Это учтено в законодательном пакете о внесении изменений в Закон о государственной службе, который парламент принял сегодня в первом чтении 81 голосом.



Согласно законопроекту, лицо осуществляет полномочия советника, не отрываясь от своей служебной деятельности. Также уточняется, что государственный служащий может осуществлять полномочия советника только в системе одного и того же государственного учреждения, и одно и то же лицо не может быть принято в качестве советника в системе разных государственных учреждений.



Член «Грузинской мечты» Давид Матикашвили разъяснил законодательные поправки на сегодняшнем заседании парламента.



«Советник осуществляет свои полномочия безвозмездно. Подчеркиваю, что не допускается компенсация деятельности советника в виде денежных вознаграждений, заработной платы, надбавок к заработной плате или каких-либо иных материальных выгод. Советнику будут возмещены только расходы, связанные с командировкой. На направление советника в командировку и возмещение командировочных расходов распространяется порядок, установленный законодательством Грузии для направления советника в командировку и возмещения командировочных расходов.



По его словам, с 1 августа советники будут освобождены от своих должностей, и больше не будет должности оплачиваемого советника во всех системах, где государство имеет долевое участие.







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