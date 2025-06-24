Джеймс Макклири: Великобритания должна немедленно санкцировать Иванишвили и его коррумпированное правительство

24.06.2025 18:14





Я осуждаю арест моего друга Георгия Вашадзе, Великобритания должна немедленно санкцировать Иванишвили и его коррумпированное правительство, - так отреагировал член британского парламента Джеймс Макклири на приговор Георгию Вашадзе к тюремному заключению.



«Как депутат парламента Великобритании я осуждаю арест моего друга Георгия Вашадзе. Я должен был встретиться с ним на следующей неделе. Я напишу министру иностранных дел [Дэвиду Лэмми] с требованием немедленно отреагировать.



Все политзаключенные в Грузии должны быть освобождены – Великобритания должна немедленно санкцировать Иванишвили и его коррумпированное правительство», – пишет Макклири.





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