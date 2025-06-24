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Глава МВД встретился с послом Турции в Грузии Али Кааном Орбаем
24.06.2025 19:02
Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе провел ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Али Кааном Орбаем. Об этом сообщает МВД.
По данным ведомства, стороны обсудили вопросы углубления стратегического партнерства и тесного двустороннего сотрудничества между Грузией и Турецкой Республикой.
«В том числе внимание было акцентировано на важности эффективных партнерских отношений между правоохранительными органами Грузии и Турецкой Республики.
Министр внутренних дел Грузии отметил, что грузинская сторона особенно ценит постоянную поддержку турецкой стороны МВД Грузии и выразил надежду, что совместными усилиями существующие отношения будут еще больше укрепляться и консолидироваться.
На встрече также обсуждались текущие процессы на Южном Кавказе и роль Грузии и Турции в содействии стабильности и миру в регионе», — говорится в информации министерства.
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