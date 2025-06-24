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Гахария встретился с Филиппом Финком из Социал-демократической партии Германии


24.06.2025   19:05


«Я встретился с Филиппом Финком из Социал-демократической партии Германии, чтобы обсудить борьбу грузинского народа за демократическое и европейское будущее», — написал в соцсети лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.

Как отмечает Гахария, на встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между партией «За Грузию» и «Социал-демократической партией Германии».

«Я встретился с Филиппом Финком из Социал-демократической партии Германии, чтобы обсудить углубление европейской социал-демократической солидарности с Грузией и борьбу грузинского народа за свое демократическое и европейское будущее. Мы сосредоточились на укреплении сотрудничества партии «За Грузию» с Социал-демократической партией Германии, и продвижении по пути к членству в Партии европейских социалистов», — написал Гахария.


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