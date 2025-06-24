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В Тбилиси построят новый стадион на 70 тысяч зрителей


24.06.2025   19:07


Комиссия, созданная для содействия строительству нового стадиона в Тбилиси, выбрала территорию для строительства стадиона, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков. Новый стадион будет построен недалеко от аэропорта, между Исследовательским центром Лугара и Черноморским университетом.

Согласно соответствующему постановлению правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, строительство мегапроекта будет осуществляться Фондом муниципального развития. В указе также определены меры, которые должны быть реализованы другими государственными органами.

Новый стадион позволит Грузии проводить турниры по футболу и регби высшего уровня и привлекать дополнительные инвестиции в эти виды спорта.

Помимо проведения спортивных мероприятий, на базе стадиона будет создана высококлассная концертная инфраструктура и конференц-центр.

Концепция нового многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА.


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