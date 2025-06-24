Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» и «вернуть пилотов домой»

24.06.2025 19:54





Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предостерёг Израиль от нанесения новых ударов по Ирану, предупредив, что это станет «масштабной эскалацией».



«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Верните пилотов домой», — написал Трамп.



За несколько минут до появления этой записи, общаясь с журналистами перед отлётом из Вашингтона в Нидерланды на саммит НАТО, Трамп заявил, что обе страны — Иран и Израиль — нарушили режим прекращения огня, о вступлении которого в силу было объявлено утром во вторник.



По словам президента США, он «недоволен» обеими странами, но особенно недоволен Израилем. Он заявил, что в первый час после вступления прекращения огня в силу Израиль нанёс мощные удары по Ирану. «Я понял, что в Израиле злятся из-за одной ракеты, которая ни в кого не попала», — добавил он.



По словам Трампа, необходимо, чтобы Израиль «успокоился». При этом он допустил, что обе стороны могли нарушить перемирие неумышленно. По словам президента США, Иран и Израиль столь долго воюют между собой и «не знают, какого чёрта они делают».





Спустя примерно полчаса после призыва не бомбить Иран Трамп — по всей вероятности, с борта самолёта на пути на саммит НАТО в Гаагу — написал в соцсети Truth, что израильские самолёты развернутся, Израиль не будет атаковать Иран, и перемирие останется в силе. Израильские источники писали, что перед этим он поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



При этом ряд израильских СМИ сообщает, что Израиль всё же нанесёт «символический» удар по Ирану.



Утром во вторник Трамп объявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Прекращение огня подвердили обе стороны. Спустя небольшое время после этого Израиль заявил о том, что Иран выпустил по территории страны две ракеты. Они были сбиты. Министр обороны и глава генштаба ЦАХАЛ обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня и заявили о том, что Израиль нанесёт удары по целям в том числе в Тегеране.



Иран, в свою очередь, назвал ложными сообщения о запуске ракет и со своей стороны обвинил Израиль в том, что он продолжал наносить удары по иранской территории уже после вступления перемирия в силу.



При этом в последние несколько часов ни одна из сторон об ударах не сообщала.



Вступление в силу перемирия Трамп анонсировал в ночь на 24 июня — спустя несколько часов после того, как Иран нанёс ракетный удар по базе США в Катаре, который, как утверждается, был отражён. Ни Иран, ни Израиль до того, как Трамп написал о перемирии, не сообщали о нём. Однако в указанное президентом США время прекращение огня, как сообщается, вступило в силу.



Резкое обострение конфликта между двумя враждующими государствами произошло 13 июня, когда Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам в Иране. Были убиты члены военного руководства. Целью операции Израиль назвал лишение Ирана возможности создать ядерное оружие. Иран наносил ракетные удары по Израилю.



В ночь на 22 июня США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. В Вашингтоне дали понять, что речь шла о разовой акции, и США не намерены вступать в широкомасштабную войну. Иран отреагировал ударом по базе в Катаре, назвав её акцией возмездия. В распространённом заявлении Тегерана было сказано, что при ударе было использовано столько же ракет, сколько бомб использовали американские ВВС.



Обратив внимание на отсутствие жертв и заблаговременное предупреждение Тегерана об этой атаке, Трамп сказал, что Иран, вероятно, готов встать на путь «мира и гармонии». Вскоре после этого последовало его объявление о договорённостях о прекращении огня.



Утром 24 июня Трамп вновь заявил, что ядерные объекты Ирана были уничтожены и не подлежат восстановлению.





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