Хиппер: «Грузинская мечта» должна прекратить использовать судебную систему в качестве орудия

24.06.2025 20:57





Политически мотивированные преследования и арест оппозиционных политиков противоречат базовым демократическим ценностям, - написала на своей странице в X спикер Еврокомиссии Анита Хиппер. Она назвала это «авторитарной тактикой».



«Грузия: Политически мотивированное преследование и арест оппозиционных политиков противоречат базовым демократическим ценностям. Это авторитарная тактика, противоположная тому, что ожидают от страны члены ЕС. «Грузинская мечта» должна прекратить использовать судебную систему в качестве орудия», — написала Хиппер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





