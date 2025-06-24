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Хиппер: «Грузинская мечта» должна прекратить использовать судебную систему в качестве орудия


24.06.2025   20:57


Политически мотивированные преследования и арест оппозиционных политиков противоречат базовым демократическим ценностям, - написала на своей странице в X спикер Еврокомиссии Анита Хиппер. Она назвала это «авторитарной тактикой».

«Грузия: Политически мотивированное преследование и арест оппозиционных политиков противоречат базовым демократическим ценностям. Это авторитарная тактика, противоположная тому, что ожидают от страны члены ЕС. «Грузинская мечта» должна прекратить использовать судебную систему в качестве орудия», — написала Хиппер.


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