Маглакелидзе назначен начальником следственной службы Минфина

24.06.2025 21:36





Михаил Маглакелидзе назначен на должность начальника следственной службы министерства финансов. Об этом сообщает министерство финансов Грузии.



По данным ведомства, с 2019 года по настоящее время он занимал должность заместителя председателя Департамента охранной полиции МВД.







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