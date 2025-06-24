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Маглакелидзе назначен начальником следственной службы Минфина
24.06.2025 21:36
Михаил Маглакелидзе назначен на должность начальника следственной службы министерства финансов. Об этом сообщает министерство финансов Грузии.
По данным ведомства, с 2019 года по настоящее время он занимал должность заместителя председателя Департамента охранной полиции МВД.
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