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ALDE: арест оппозиционных политиков — «политические репрессии»
24.06.2025 22:37
Главы «Альянса европейских либералов и демократов» (ALDE) отреагировали на арест оппозиционеров Зураба Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Георгия Вашадзе, назвав их «политическими репрессиями» и призвав власти Грузии к освобождению оппонентов.
«ВОПИЮЩЕ: Четыре лидера либеральной оппозиции были брошены в тюрьму режимом «Грузинской мечты». Это политические репрессии в чистом виде.
Народ Грузии требует демократии, а его заставляют молчать. Либералы не будут молчать. Мы требуем их немедленного освобождения!», — говорится в заявлении политического объединения.
Отметим, Тбилисский городской суд признал лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Нино Галусташвили, он был приговорен к 7 месяцам тюремного заключения. Также ему запрещено занимать должность сроком на 2 года.
Сам Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора. Вместе со своими товарищами он по ожидал приговора суда в офисе партии.
Напомним, суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе 23 июня виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе не присутствовал на оглашении приговора.
В тот же день Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.
Также 23 июня к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.
Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.
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