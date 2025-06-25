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Джинн Шейхин: Аресты лидеров демократической оппозиции в Грузии – это не справедливость, это образец репрессий


25.06.2025   10:11


Член комитета по иностранным делам Сената США Джинн Шейхин (Демократическая партия) прокомментировала аресты оппозиционных политиков в Грузии и заявила, что они заслуживают свободы.

«Привлечение к суду и аресты лидеров демократической оппозиции в Грузии – это не справедливость, это образец репрессий. Бадри Джапаридзе, Мамука Хазарадзе, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили и многие другие задержанные заслуживают свободы, сейчас же », - пишет в социальной сети Х американский сенатор.

Напомним, что 24 июня по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии суд признал виновным еще одного оппозиционера - лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе и приговорил его к 7 месяцам заключения.


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