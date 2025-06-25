Джинн Шейхин: Аресты лидеров демократической оппозиции в Грузии – это не справедливость, это образец репрессий

25.06.2025 10:11





Член комитета по иностранным делам Сената США Джинн Шейхин (Демократическая партия) прокомментировала аресты оппозиционных политиков в Грузии и заявила, что они заслуживают свободы.



«Привлечение к суду и аресты лидеров демократической оппозиции в Грузии – это не справедливость, это образец репрессий. Бадри Джапаридзе, Мамука Хазарадзе, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили и многие другие задержанные заслуживают свободы, сейчас же », - пишет в социальной сети Х американский сенатор.



Напомним, что 24 июня по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии суд признал виновным еще одного оппозиционера - лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе и приговорил его к 7 месяцам заключения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





