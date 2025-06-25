Госдеп США обеспокоен арестом оппозиционеров и притеснениями гражданского общества в Грузии

25.06.2025 10:11





Госдеп США выражает глубокую обеспокоенность в связи с арестом оппозиционных политиков в Грузии и преследованием людей, критикующих правительство страны.



В Вашингтоне заявили, что власти Грузии используют новые поправки в законах против своих критиков, тем самым ограничивая свободу выражения мнений.



«Мы глубоко обеспокоены продолжением и усилением антидемократических действий в Грузии, включая арест представителей политической оппозиции и целенаправленное преследование лиц, критикующих действия правительство, включая гражданское общество.



Мы серьезно обеспокоены тем, что Грузия избирательно использует недавно принятое законодательство, включая поправки к закону «О грантах», против фактических или предполагаемых критиков правительства Грузии, тем самым необоснованно ограничивая свободу выражения мнений и функционирование гражданского общества.



Как заявил вице-президент Вэнс в Мюнхене, «невозможно получить демократический мандат, подвергая цензуре своих оппонентов или сажая их в тюрьму, и вы не сможете победить, игнорируя свой основной электорат в таких вопросах, как то, кто должен быть частью нашего совместного общества», — заявили в Госдепе США.







Отметим, Тбилисский городской суд признал лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Нино Галусташвили, он был приговорен к 7 месяцам тюремного заключения. Также ему запрещено занимать должность сроком на 2 года.



Сам Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора. Вместе со своими товарищами он по ожидал приговора суда в офисе партии.



Напомним, суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе 23 июня виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе не присутствовал на оглашении приговора.



В тот же день Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.



Также 23 июня к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.



Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.





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