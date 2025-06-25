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Из Грузии выдворены 34 иностранных гражданина


25.06.2025   10:47


По данным МВД, в рамках комплексных мер, принятых за последние дни, из Грузии выдворены 34 гражданина иностранных государств.

"Из Грузии выдворены граждане следующих стран: Индия, Турция, Туркменистан, Китай, Египет, Ирак, Россия, Иран, Иордания, Пакистан, Азербайджан, Нигерия и Марокко — всего 34 гражданина.

В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну", — говорится в сообщении МВД.


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