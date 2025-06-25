Маргус Цахкна: Политические преследования должны прекратиться

25.06.2025 10:54





«Грузинская мечта» должна немедленно освободить всех политзаключенных, - об этом в социальной сети Х пишет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



«Грузинские власти вновь прибегают к репрессиям, в течение последних дней арестовано несколько лидеров оппозиции. Аресты проевропейских политиков еще больше отдаляют Грузию от пути к Евросоюзу. Политические преследования должны прекратиться. «Грузинская мечта» должна немедленно освободить всех политзаключенных », - пишет глава МИД Эстонии.





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